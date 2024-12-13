FETÖ şüphelisi şahıs yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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