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        Sivas'ta 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Sivas'ta kamyonda yapılan aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:40 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:49
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        Sivas'ta 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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        Sivas'ta kamyonda yapılan aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde bir kamyonda arama yaptı.

        Araçtaki aramada 6 milyon 640 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Kamyonun sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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