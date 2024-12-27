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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:26
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        Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.

        Aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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