Sivas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir tırda arama yaptı.

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