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        Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:29
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        Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek grup aşamasına yükselmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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