Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek grup aşamasına yükselmişti.
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