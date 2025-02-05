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        Sivas Ticaret Borsası, TOBB akreditasyon denetiminden geçti

        Sivas Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi kapsamında gerçekleştirilen denetim sürecini başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:50
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        Sivas Ticaret Borsası, TOBB akreditasyon denetiminden geçti
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        Sivas Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi kapsamında gerçekleştirilen denetim sürecini başarıyla tamamladı.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, değerlendirmeler sonucunda Sivas Ticaret Borsası'nın akreditasyon kriterlerine uygunluğu tescilledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, borsa üyelerine daha kaliteli hizmet sunmak adına çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.

        Denetim sürecinde emeği geçen borsa çalışanlarına ve paydaşlara teşekkür eden Karakaya, "Bu başarı hepimizin ortak başarısı. TOBB akreditasyon sistemi, oda ve borsaların kurumsal kapasitelerini artırarak uluslararası standartlara uygun hizmet vermelerini amaçlamaktadır. Bizler de bu sistemle borsamızın hizmet kalitesini daha ileri taşımayı ve üyelerimize sunduğumuz hizmetlerde memnuniyeti en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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