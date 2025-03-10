Göz tansiyonunda erken tanı uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüsne Aslan, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen, halk arasında "karasu" adıyla bilinen glokom, diğer adıyla göz tansiyonunda erken tanının önemli olduğunu bildirdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, göz tansiyonunun tedavi edilmediği sürece kalıcı göz kaybına neden olabileceğini vurguladı.

Göz tansiyonunda, göz içerisindeki sıvı basıncının görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksek olduğunu belirten Aslan, "Göz tansiyonu her yaşta görülebilir. Ancak 40 yaşın üzeri kişilerde daha sıklıkla görüldüğünden bu hastaların yılda bir defa göz tansiyonu kontrolünden geçmesi gerekir. Ailesinde göz tansiyonu olanlar ise daha sık kontrolden geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Göz tansiyonu belirtileri hakkında da bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"Sabahları belirginleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Göz tansiyonu birçok hasta tarafından ancak ileri dönemde ve belirgin görme kaybı ortaya çıktığında fark edilir."

Aslan, göz tansiyonunda görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanının çok önemli olduğunu vurguladı.