Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bu kapsamda Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle arazide yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktığı ifade edildi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde jandarma tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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