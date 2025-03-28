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        Ulaş'ta "Oruç Ağacı" etkinliğine katılan çocuklara ödülleri verildi

        Sivas'ta Ulaş İlçe Müftülüğünce çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla "Oruç Ağacı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:32
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        Ulaş'ta "Oruç Ağacı" etkinliğine katılan çocuklara ödülleri verildi
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        Sivas'ta Ulaş İlçe Müftülüğünce çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla "Oruç Ağacı" etkinliği düzenlendi.

        Yeşilyurt Mahallesi Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri, vatandaşlar ve 20 öğrenci katıldı.

        Oruçlarını tutan, ramazan ayı boyunca her gün teravih namazında camiye gelerek oruç ağaçlarını boyayan ilkokul ve ortaokul kategorisinde ilk 3'e giren öğrencilere Eskimez tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        Ayrıca etkinliğe katılan diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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