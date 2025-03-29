Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin Ünal
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi (Dk. 87 Simic), Moutoussamy, Charisis (Dk. 79 Poungouras), Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Pritchard), Rodrigues (Dk. 62 Turgunboev), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Menig), Manaj
Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 79 Murat Uğur Eser), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Bünyamin Balat (Dk. 79 Fougeu), İzzet Çelik (Dk. 79 Aksel Aktaş), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Osman Kaynak), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ (Dk. 30 Yusuf Barası)
Goller: Dk. 13 ve 17 Manaj, Dk. 48 Rodrigues, Dk. 68 Bekir Turaç Böke, Dk. 76 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 56 Manaj, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor) Dk. 52 Burhan Ersoy (Adana Demirspor)
SİVAS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.