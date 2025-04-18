Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi

Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.

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