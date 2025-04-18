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        Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:24
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        Nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu Sivas'ta görüntülendi
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi.

        İlçedeki zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.

        Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisi çekti.

        Bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlenmesi güzel görüntü oluşturdu.

        Göç sırasında deltalar, göller, bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagası ile koyu renkli tüyleri yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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