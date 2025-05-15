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        Sivas, Niğde ve Kırşehir'de "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi

        Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:22
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        Sivas, Niğde ve Kırşehir'de "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi
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        Sivas, Niğde ve Kırşehir'de, "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Sivas Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

        Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra burada İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay Sivas Şubesi tarafından açılan stantları gezdi.

        Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

        "15 Mayıs ise Uluslararası Aile Günü olarak ilan edilmiştir. Amacımız, bu tür etkinlikler ve çalışmalarla aileyi güçlendirmek, aileyi korumak ve toplumda bir farkındalık yaratmaktır. Şüphesiz güçlü bir toplumun yolu güçlü ailelerden geçer. İnşallah ailemizi güçlendirerek toplumu güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz."

        - Niğde

        Niğde'de Dışarı Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, Valilik binasına kadar yürüdü.

        Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, ailenin, Türk toplumunun temel taşı olduğunu vurguladı.

        Toplumun her kesimine aile bilincini ve değerini yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını dile getiren Çelik, "Aile, bireylerin güven içinde büyüdüğü, değerlerin aktarıldığı ve geleceğin şekillendiği en önemli yapıdır. Güçlü bir toplumun temeli de güçlü ailelerden geçmektedir." dedi.

        Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen grup, davul zurna eşliğinde Ahi Stadı'na kadar yürüdü.

        Katılımcılar, burada oluşturulan oyun alanlarında etkinliklere katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini aktardı.

        Destek veren kuruluşlara da teşekkür eden Konan, stadyumda gençler ve ailelerin birlikte sportif faaliyetler yapacaklarını, aileyi güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Programa, Vali Yardımcısı Alper Balcı, protokol üyeleri, aileler ve çok sayıda genç katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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