Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa çağrılarına yanıt:

Net Global Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, sosyal medyadan yapılan istifa çağrıları üzerine, "Görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ligden düşmenin sportif bir başarısızlığın yanında tüm camianın kalbinde bir yara ve burukluk bıraktığını aktaram Eken, "Futbolun doğasında rekabet, inişler ve çıkışlar vardır. Ancak bu sezon yaşadıklarımız, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarımıza yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz. Bu kulübün her başarısında sevinen, her zor gününde yanında duran vefakar taraftarlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu görevler kimsenin tekelinde değildir"

Kulübe emeği geçen Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere tüm yöneticiler ile taraftarlara teşekkür eden Eken, büyük kulüp olan Sivasspor'un büyük aile sayesinde ayakta durduğunu vurguladı. Yaşanan başarısızlığı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve üzerine düşen sorumluluğu samimiyetle kabul ettiğini ifade eden Eken, şunları kaydetti: "Hayatım boyunca başarısızlıklarımda başkasını suçlamadım, şimdi de suçlamıyorum. Çünkü bu, karakterime ters düşer. Sivasspor’umuzun geleceği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Bu görevler kimsenin tekelinde değildir. Ancak ne yazık ki belirli bir kesim tarafından sosyal medyada 'Sivasspor'u başkasına teslim etmezler, başka bir yönetimin gelmesine izin vermezler' gibi yanlış ve zararlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa biz, kulübümüzü daha ileri taşıyacak her iyi niyetli yapıya kapımızı sonuna kadar açmaya hazırız."

- "Görevi bırakmak kolay olanıdır" Eken, bu süreçte kulübün geleceğini önceleyerek, emek vermiş paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, bu kapsamda, kulübü devralmak isteyen iş insanlarıyla şeffaf görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Görüştükleri adayların, kulübün ihtiyaç duyduğu bütçeyi karşılayamayacaklarını ifade ederek kendilerine destek sözü verdiklerini anlatan Eken, gelecek süreçte ciddi ve yapıcı taleplere açık olduklarını bildirdi. Eken, şu görüşleri paylaştı: "İstifa çağrısı yapan kıymetli hemşehrilerimize şunu içtenlikle söylemek isterim, görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz. Bu bizim yöneticilik değil, Sivasspor'umuza olan sevgimizin bir gereğidir. Sosyal medya ve bazı mecralarda kulübümüzün borçları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu iddialar, hem camiamızı hem de itibarımızı zedelemektedir. Sivasspor'umuz, Türk futbolunda mali disiplin ve bütçe yönetimiyle örnek gösterilen kulüplerden biridir. Taraftarlarımız bu konuda içi rahat olsun."