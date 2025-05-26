Ulaş'ta çocuk festivali düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Çocuk Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Ulaş Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, kukla gösterileri ve çocuk oyunları sahnelendi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale katılan çocuklara teşekkür eden İlbey, "Festivalde çocuklarımız eğlenme fırsatı buldular. Günün yorgunluğunu oyunlar oynayarak attılar. Çocuklarımız mutlu ve heyecanlı bir gün yaşadılar." dedi..

Programa katılan Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ile Belediye Başkanı İlbey, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.