Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın Sivas'taki ailesine acı haber verildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı.

Askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine giderek, baba İsmail ve anne Gülsün'e acı haberi verdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Sivas'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

- Başsağlığı mesajları yayımlandı

Valilik ve Sivas Belediyesi şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için başsağlığı mesajları yayımladı.

Valilik tarafından yayımlanan mesajda, Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Polat'ın hakkında yakalama kararı bulunan şahsı yakalamak için icra edilen operasyon sırasında arazide düşerek başını çarpması sonucu şehit olduğu anımsatıldı.