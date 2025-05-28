Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın Sivas'taki ailesine acı haber verildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı.
Askeri erkan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine giderek, baba İsmail ve anne Gülsün'e acı haberi verdi.
Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Sivas'ta toprağa verilmesi bekleniyor.
- Başsağlığı mesajları yayımlandı
Valilik ve Sivas Belediyesi şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için başsağlığı mesajları yayımladı.
Valilik tarafından yayımlanan mesajda, Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan Polat'ın hakkında yakalama kararı bulunan şahsı yakalamak için icra edilen operasyon sırasında arazide düşerek başını çarpması sonucu şehit olduğu anımsatıldı.
Mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Sivas Belediyesinin mesajında ise şunlar kaydedildi:
"Görevi başında gösterdiği üstün fedakarlık ve kahramanlıkla milletimizin yüreğini dağlayan şehidimizin acı haberi, memleketi Sivas'ta, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ikamet eden ailesine yetkililer tarafından ulaştırılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar dileriz."
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