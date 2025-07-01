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        Zara'da simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Zara ilçesinde simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:18
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        Zara'da simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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        Zara ilçesinde simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Komutanlığının eğitim tırı ve simülasyon aracı Zara Millet Bahçesi'nde konuşlandırıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tırı ziyaret eden vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Daha sonra emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, simülasyon aracında trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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