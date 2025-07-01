Zara'da simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Daha sonra emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, simülasyon aracında trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Komutanlığının eğitim tırı ve simülasyon aracı Zara Millet Bahçesi'nde konuşlandırıldı.

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