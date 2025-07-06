Zara'da içme suyu hattı yenileniyor

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden köy muhtarı Abdurrahman Durmaz, "661 nüfuslu, 7 mezradan oluşan Zara ilçemizin en kalabalık nüfusuna sahip Korkut köyümüzün içme suyu hattının devlet vatandaş işbirliği ile yapılması amacıyla köy halkı arasında bağış topladık. Hattın yenilenmesi amacıyla Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına bağışımızı yaptık." diye konuştu.

Sivas'ın Zara ilçesinde içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı 500 bin lira bağışta bulundu.

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