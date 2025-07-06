Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da içme suyu hattı yenileniyor

        Sivas'ın Zara ilçesinde içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı 500 bin lira bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 06.07.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da içme suyu hattı yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde içme suyu hattının yenilenmesi için köy halkı 500 bin lira bağışta bulundu.

        İlçeye bağlı Korkut köyü muhtarlığı, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yarım asırlık içme suyu isale hattı borularının yenilenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Su hattının biran evvel yenilenebilmesi amacıyla köy halkı aralarında 500 bin lira topladı.

        Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden köy muhtarı Abdurrahman Durmaz, "661 nüfuslu, 7 mezradan oluşan Zara ilçemizin en kalabalık nüfusuna sahip Korkut köyümüzün içme suyu hattının devlet vatandaş işbirliği ile yapılması amacıyla köy halkı arasında bağış topladık. Hattın yenilenmesi amacıyla Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına bağışımızı yaptık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Kavurucu sıcaklar geliyor! 40 derecenin üzerine çıkacak!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Aileden izin almadan defnedilen cenazeyi başka mezara taşıdılar!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar

        Benzer Haberler

        Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak etkili oluyor
        Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak etkili oluyor
        Sivas'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 z...
        Sivas'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 z...
        Sivas'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Prof. Dr. Doğan: KKKA aşısının Faz-2 çalışmaları Sivas'ta yapılacak
        Prof. Dr. Doğan: KKKA aşısının Faz-2 çalışmaları Sivas'ta yapılacak
        Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezonda 58 numaralı formayı giyecek
        Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezonda 58 numaralı formayı giyecek
        KKKA'ya yakalananlar erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan kurtulabiliyor
        KKKA'ya yakalananlar erken ve doğru müdahaleyle hastalıktan kurtulabiliyor