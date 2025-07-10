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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Sivas'ta hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:02
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        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Sivas'ta hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, kentte koordineli çalışma yaptı.

        Operasyonda, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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