Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Yücel, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan bir çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşegül Yücel'e bir hafta önce kene tutundu.

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