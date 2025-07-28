Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan bir çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşegül Yücel'e bir hafta önce kene tutundu.
Yücel, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yücel'in cenazesinin, yarın Gühertaş köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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