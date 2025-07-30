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        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:43
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        Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        İ.D. (38) yönetimindeki 34 KJ 538 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Ortaseki mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.

        Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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