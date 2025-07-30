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        Sivas'ta hastaneler arası dijital entegrasyon süreci tamamlandı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, aile hekimliği ile hastaneler arasında dijital entegrasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:39
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        Sivas'ta hastaneler arası dijital entegrasyon süreci tamamlandı
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        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, aile hekimliği ile hastaneler arasında dijital entegrasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

        Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, bu sayede artık aile hekimlerinin, uzman hekimlere hasta hakkında bilgi notu ileteceklerini, gerekli durumlarda hasta verilerini paylaşabileceklerini ve hastanelerden doğrudan tetkik isteyebileceklerini ifade etti.

        Vatandaşların randevu sisteminde yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla yeni bir adım attıklarını aktaran Aksu, şunları kaydetti:

        "Aile hekimlerimize, hastanelerdeki randevuların yüzde 10'unu sadece kendi kayıtlı hastaları için kullanma yetkisi verdik. Bu şu anlama gelmektedir. Herhangi bir branştan randevu bulamayan vatandaşlarımız, kendi aile hekimine başvurduğunda, hekimi gerekli gördüğü takdirde, ilgili branştan randevu alınabilecektir. Bu uygulamayla vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi kolaylaşacak, aile hekimlerimizin sistem içindeki rolü daha da güçlenecek, hastane ve birinci basamak sağlık hizmetleri arasında daha koordineli bir yapı sağlanacaktır. Sağlık sistemimizde atılan bu önemli adımın, hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarımıza milletimizden aldığımız güçle kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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