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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde uyuşturucu madde imal eden ve yasa dışı kenevir eken 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:54
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde uyuşturucu madde imal eden ve yasa dışı kenevir eken 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Zara ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 500 gram esrar, 50 kök skunk bitkisi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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