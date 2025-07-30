Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sivas'ın Zara ilçesinde uyuşturucu madde imal eden ve yasa dışı kenevir eken 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı kapsamında Sivas İl Jandarma Komutanlığınca Zara ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 500 gram esrar, 50 kök skunk bitkisi, 50 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.