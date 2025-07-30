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        Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:55
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        Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 25 yaşındaki oyuncu Kerem Atakan Kesgin ile anlaşmaya vardı.

        Futbola Turhal Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde başlayan Kerem Atakan Kesgin, Bucaspor, Göztepe, Sivasspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Bandırmaspor'da forma giydi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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