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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:43
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Gürçayır Beldesi kavşağında A.K. (79) idaresindeki 58 ET 774 plakalı otomobil ile A.H. (46) yönetimindeki 20 ARS 815 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yol kenarında durakta bekleyen R.Ç. (55) ile sürücülerden A.K. ve otomobillerde bulunan yolcular E.D. (71), M.H. (68) ve M.H. (74) yaralandı.

        Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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