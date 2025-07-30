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        Sivasspor'dan Manaj'a veda, 3 yeni imza

        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, golcüsü Rey Manaj'a veda ederken, Aliou Badji, Kerem Atakan Kesgin ve Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:30
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        Sivasspor'dan Manaj'a veda, 3 yeni imza
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        YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, golcüsü Rey Manaj'a veda ederken, Aliou Badji, Kerem Atakan Kesgin ve Göktuğ Bakırbaş ile sözleşme imzaladı.

        TFF 1'inci ekiplerinden Sivasspor transferde hareketli bir gün geçirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2 yıldır Sivasspor forması giyen golcüsü Rey Manaj ile yollarını ayırdı. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Sharjah ile anlaşan Manaj için Sivasspor bugün veda mesajı yayınlayarak, oyuncuya kariyerinin sonraki döneminde başarılar diledi.

        Kadrosunu güçlendirmek için de yoğun çaba gösteren Sivasspor, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Aliou Badji, eski oyuncularından 25 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin ve kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı. Daha önce Gaziantep FK'da forma giyen Badji, Başkan vekili Burak Özçoban’ın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Öte yandan 2020 yılında katılan ve 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş’a transfer olduktan sonra Karagümrük ve Bandırmaspor’da da görev yapan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin de yeniden kadroya dahil edildi. Hafta içerisinde Nikoliç ile yollarını ayıran Sivasspor, kaleye de takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Erzurumspor FK forması giyen 29 yaşındaki kaleci Göktuğ Bakırbaş ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen Göktuğ, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

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