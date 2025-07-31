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        Sivas'ta kaldırım işgal eden esnaflara ceza kesildi

        Sivas Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgal eden esnaflara 1 milyon 116 bin 815 lira para cezası kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:14
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        Sivas'ta kaldırım işgal eden esnaflara ceza kesildi
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        Sivas Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgal eden esnaflara 1 milyon 116 bin 815 lira para cezası kesti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, kaldırım işgallerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüren ekipler, Belediye Başkanı Adem Uzun'un talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda kaldırımları işgal eden işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen denetimlerde, ürünlerini kaldırımlara taşıyarak yayaların geçişini engelleyen iş yerleri tespit edildi. Bu iş yerlerine Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

        Özellikle çarşı merkezi ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kurallara uymayan işletmelere toplam 1 milyon 116 bin 815 lira idari para cezası kesildi.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Kaldırımlar toplumun ortak alanıdır. Bu alanları özel mülk gibi kullananlara karşı tolerans göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Başkanımızın bu konudaki net talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayrıca vatandaşların, kaldırım işgali ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 444 58 44 çağrı merkezini arayarak Sivas Belediyesi'ne bildirmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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