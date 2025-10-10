Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta engeli bireylere akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

        Sivas Belediyesi ile Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Cami Vakfı işbirliğiyle engelli vatandaşlara akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta engeli bireylere akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediyesi ile Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Cami Vakfı işbirliğiyle engelli vatandaşlara akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

        27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, desteklerinden dolayı Nizam-ı Alem Vakfı ile emeği geçen firmalara teşekkür etti.

        Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan vakfın bugün hala hayırla anıldığını belirten Uzun, "Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Cami Vakfı, engelli kardeşlerimize yardım etmek için büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Şimdiye kadar yüzlerce akülü araç, tekerlekli sandalye ve birçok medikal malzemenin dağıtımını gerçekleştirdik. Tabii bu hizmetlerde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yıllar önce başlattığı çalışmaların çok büyük katkısı var. Bizler belediye olarak engelli dostu bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün aynı zamanda seçim döneminde söz verdiğimiz akülü araç ve tekerlekli sandalye bakım onarım atölyesini açıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vakıf adına konuşan Hikmet Karakış ise "Bizler doğup büyüdüğümüz bu aziz topraklara hizmet etmeyi bir vefa borcu, bir gönül meselesi olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki insanın memleketine olan sevgisi sadece bir bağlılık değil, bir sorumluluktur. Bu anlayışla son 2 yıl içerisinde üçüncü kez engelli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenledik." dedi.

        Görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu da engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ürünleri dağıtan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından engelli bireylere akülü araç, tekerlekli sandalye ve beyaz bastonları Başkanı Adem Uzun tarafından dağıtıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"

        Benzer Haberler

        Sivas'tan kısa kısa
        Sivas'tan kısa kısa
        Zara'da Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı
        Zara'da Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı
        Sivas Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek
        Sivas Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek
        Sivas Numune Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği yapıldı
        Sivas Numune Hastanesinde Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği yapıldı
        Sivas'ta öğrenciler topladıkları paraları Filistin'e bağışladı
        Sivas'ta öğrenciler topladıkları paraları Filistin'e bağışladı
        Gölova Kaymakamı Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
        Gölova Kaymakamı Kahveci, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti