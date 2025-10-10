Sivas'ta engeli bireylere akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı

Sivas Belediyesi ile Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Cami Vakfı işbirliğiyle engelli vatandaşlara akülü araç, beyaz baston ve tekerlekli sandalye dağıtıldı.

27 Haziran Öğretmenler Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, desteklerinden dolayı Nizam-ı Alem Vakfı ile emeği geçen firmalara teşekkür etti.

Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan vakfın bugün hala hayırla anıldığını belirten Uzun, "Amsterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Cami Vakfı, engelli kardeşlerimize yardım etmek için büyük bir çaba ve gayret içerisinde. Şimdiye kadar yüzlerce akülü araç, tekerlekli sandalye ve birçok medikal malzemenin dağıtımını gerçekleştirdik. Tabii bu hizmetlerde şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun yıllar önce başlattığı çalışmaların çok büyük katkısı var. Bizler belediye olarak engelli dostu bir şehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün aynı zamanda seçim döneminde söz verdiğimiz akülü araç ve tekerlekli sandalye bakım onarım atölyesini açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıf adına konuşan Hikmet Karakış ise "Bizler doğup büyüdüğümüz bu aziz topraklara hizmet etmeyi bir vefa borcu, bir gönül meselesi olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki insanın memleketine olan sevgisi sadece bir bağlılık değil, bir sorumluluktur. Bu anlayışla son 2 yıl içerisinde üçüncü kez engelli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenledik." dedi.

Görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu da engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran ürünleri dağıtan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından engelli bireylere akülü araç, tekerlekli sandalye ve beyaz bastonları Başkanı Adem Uzun tarafından dağıtıldı.​​​​​​​