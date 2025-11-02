Sivas'ta şehitler için mevlit programı düzenlendi

Sivas'ta şehit ve gazi ailelerine yönelik Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından "Şehitlere Saygı, Gazilerimize Vefa Projesi" kapsamında düzenlenen programda, vatan uğruna canını feda eden kahramanlar yad edildi.

Programda konuşan Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve dualarla andıklarını ifade etti.

Deveci, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak ve gazilere vefa göstermenin en büyük sorumluluk olduğunu belirtti.