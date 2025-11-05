Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 bin 301 sentetik ecza hapı, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle salıverildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.