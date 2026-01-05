Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Numune Hastanesi Onkoloji Bölümü çevre illerden hastalara da şifa dağıtıyor

        Sivas Numune Hastanesi Onokoloji Bölümü Sivas'ın yanı sıra çevre illerdeki hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

        Giriş: 05.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:26
        Sivas Numune Hastanesi Onkoloji Bölümü çevre illerden hastalara da şifa dağıtıyor
        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sivas Numune Hastanesi son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlar ve güçlendirilen uzman kadrosuyla kanser tanı ve tedavisinde bölgesel bir merkez olma yolunda hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Hastanede, kanser hastalarının tanıdan tedaviye kadar tüm süreçleri aynı çatı altında yürütülüyor.

        Onkoloji Uzmanı Dr. Yaşar Culha, Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Hazar, Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Sinem Özşahin Kılıç, Hematoloji Uzmanı Dr. Yüksel Aslı Öztürkmen, Patoloji Uzmanı Dr. Gönül Saray, Radyasyon Onkolojisi Uzmanları Dr. Ceren Barlas, Dr. Ersin Kocacık, Dr. İsmail Turgut, Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Genç ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meriç Emre Bostancı'dan oluşan ekip, Sivas'ın yanı sıra çevre illerden gelen onkoloji hastalarına da şifa dağıtıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, Sivas halkının kanser tedavisi için il dışına gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

        Kanserin çağın hastalığı olduğunu vurgulayan Fidan, "Her gün ülkemizde onlarca insan kanser tanısı almakta. Yeni gelişen teknolojik imkanlar ve tedavi yöntemleri ile kanser artık tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Sivas Numune Hastanesi olarak kanser tanı ve tedavi merkezi olarak hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Fidan, kanserle mücadelede erken tanının önemine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "En güncel cihazlarla donatılmış altyapımız ve alanında uzman kadro doktorlarımızla hastalarımıza şifa dağıtmayı amaçlamaktayız. Hastanemizde hem kanserin tanısı hem de tedavisine yönelik gerek kemoterapi gerek kanser ameliyatları gerekse ışın tedavileri başarıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda kanserin erken tanısına yönelik tarama işlemleri de hastanemiz imkanlarıyla yapılabilmektedir. Özellikle altını çizmek isterim ki kanserle mücadelede ihtiyaç duyulan tüm imkanlar artık kendi şehrimizde, kendi hastanemizde mevcuttur. Böylece Sivas halkının kanser tedavisi için il dışına gitmesine gerek kalmamıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

