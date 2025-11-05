Ulaş'ta okul yemekhaneleri denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, AA muhabirine, eğitim gören öğrencilerin beslenmelerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Denetleme sonunda Uysal, öğrencilerle bir süre sohbet ederek isteklerin dinledi.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ulaş İlkokulunda, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yemek yemelerini sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal ve müdürlük personeli tarafından denetim yapıldı.

