Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs desteği

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar ve Köyleri Eğitim ve Hizmet Vakfı (AKHEV) tarafından 60 üniversite öğrencisine burs verildi.

AKHEV Başkanı Erol Akgül, yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteğin her yıl artarak devam edeceğini söyledi.

Bursların ilçede ikamet eden öğrencilere verildiğini belirten Akgül, "Amacımız Akıncılarlı gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmaktır." dedi.

Öğrenciler ise AKHEV yönetimine teşekkür etti.