Akıncılar'da üniversite öğrencilerine burs desteği
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar ve Köyleri Eğitim ve Hizmet Vakfı (AKHEV) tarafından 60 üniversite öğrencisine burs verildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Akıncılar ve Köyleri Eğitim ve Hizmet Vakfı (AKHEV) tarafından 60 üniversite öğrencisine burs verildi.
AKHEV Başkanı Erol Akgül, yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteğin her yıl artarak devam edeceğini söyledi.
Bursların ilçede ikamet eden öğrencilere verildiğini belirten Akgül, "Amacımız Akıncılarlı gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve onların geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemelerine destek olmaktır." dedi.
Öğrenciler ise AKHEV yönetimine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.