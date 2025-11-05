Habertürk
        Sivas'ta ATV'nin devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        05.11.2025 - 14:19
        Sivas'ta ATV'nin devrildiği kazada 1 kişi öldü
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mustafa Erol Ceylan (61) idaresindeki 58 VA 099 plakalı ATV, ilçeye bağlı Şenbağlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aracın altında kalan Ceylan, hayatını kaybetti.

        Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Akıncılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

