        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Arca Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında kendi sahasında Arca Çorum FK 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 13.12.2025 - 19:03
        Sivasspor-Arca Çorum FK maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında kendi sahasında Arca Çorum FK 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK, karşısında çok iyi oynadıklarını belirtti, Maçın başından sonuna kadar istediğini uygulayan bir takımın sahada olduğunu aktaran Altıparmak, "Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Yediğimiz golü sonradan izlediğinizde göreceksiniz, penaltı görünümü penaltı. Ama izlediğiniz zaman penaltı olmadığı göreceksiniz. Yusuf Appindangoye'nin üzerine kendini atıyor. Çok kolay bir penaltı diyebilirim." dedi.

        Altıparmak, Çorum FK karşısında bir oyun planları olduğunu belirterek, "Oyun planını başından sonuna kadar çok iyi uyguladık, golü de bulduk. Penaltı pozisyonundan sonra da aynı oyunumuza devam ettik. Özelikle maçın ikinci yarısında hem tempomuz, hem isteğimiz arzumuzla çokta pozisyon bulduk. Belki o pozisyonlardan birini gol yapabilseydik, bugün galip gelirdik. İstek arzu oyuncularımın vermiş olunan görevleri yapması bugün bizim adımıza en iyi olanlardandı. Sadece bir üç puanı alamadık." ifadelerini kullandı.

        Karşılaşma boyunca kendilerini destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Altıparmak, "Bugün bizi maçın başından sonuna kadar muhteşem desteklediler. Şu anda biraz kısıtlı kadromuz var. Ondan dolayı her oyuncumuzdan faydalanmaya çalışıyoruz. Bugün iyi bir maç oynadık. Hak ettiğimiz bir üç puan vardı. Ama ne yazık ki alamadık. Bu ligde bir puan bir puandır, karşımızdaki rakipte çok büyük maliyetlerle şampiyonluk için kadro kurmuş bir taktım. Zaten maçın büyük bir kısmı bizim üstünlüğümüz de geçti. Bunun için üzgünüz. Oynanan oyun üç puan almamıza yetiyordu ama bir türlü gol atamadık." diye konuştu.

        - Çorum FK cephesi

        Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise geçtiğimiz hafta iyi bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Buradaki hedefimiz üç puan üzerineydi. Rakibimiz Sivasspor'un da iç sahada mağlubiyeti yok. Bugünde geçiş koridorlarını iyi kapattılar. İlk yarı bizim istediğimiz düzeyde başlayamadık. Biraz daha rakibe karşı oyunumuzu hissettirmemiz gerekiyordu. Rakip iyi başlayıp golü buldu. Oyuncularımızın ondan sonraki verdikleri reaksiyon ile oyunu dengeledik. Topa sahip olduğumuz zamanlarda daha üretken olmamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlamayandık. Basit pas hataları yaptık. Son bölümde biraz daha savunmada kaldığımız da geçiş pozisyonları yakaladığımız anlar vardı. Direkten dönen top gol olsa galibiyet ile dönecektik. Kazansak bizim için çok büyük artı olacaktı. Sivas'ta zor bir deplasman, berabere biten bir maç var. Önümüzdeki haftalarda bu puanı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzdeki Sakaryaspor maçına bakacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

