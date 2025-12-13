Sivasspor-Arca Çorum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta müsabakasında kendi sahasında Arca Çorum FK 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK, karşısında çok iyi oynadıklarını belirtti, Maçın başından sonuna kadar istediğini uygulayan bir takımın sahada olduğunu aktaran Altıparmak, "Tek eksik gol ve galibiyetti. İkinci golü bir türlü atamadık. Rakibimize 85. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Yediğimiz golü sonradan izlediğinizde göreceksiniz, penaltı görünümü penaltı. Ama izlediğiniz zaman penaltı olmadığı göreceksiniz. Yusuf Appindangoye'nin üzerine kendini atıyor. Çok kolay bir penaltı diyebilirim." dedi.

Altıparmak, Çorum FK karşısında bir oyun planları olduğunu belirterek, "Oyun planını başından sonuna kadar çok iyi uyguladık, golü de bulduk. Penaltı pozisyonundan sonra da aynı oyunumuza devam ettik. Özelikle maçın ikinci yarısında hem tempomuz, hem isteğimiz arzumuzla çokta pozisyon bulduk. Belki o pozisyonlardan birini gol yapabilseydik, bugün galip gelirdik. İstek arzu oyuncularımın vermiş olunan görevleri yapması bugün bizim adımıza en iyi olanlardandı. Sadece bir üç puanı alamadık." ifadelerini kullandı.