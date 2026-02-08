Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Zara'da Türk Kızılay gönüllüleri buluştu

        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından gönüllü buluşması programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:02
        Zara'da Türk Kızılay gönüllüleri buluştu
        Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay tarafından gönüllü buluşması programı düzenlendi.

        Türk Kızılay Zara Temsilciliği Kadın Kolları tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk Kızılay ve gönüllü web sitesi tanıtımı yapılırken, nasıl gönüllü olunur, yardım ve bağış faaliyetleri konularında katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgi verildi.

        Has Zara Geceleri Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından konser verilen programda, Türk Kızılay'ın minik gönüllülerine çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

        Türk Kızılay Zara Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Aybike Adlım, yaptığı konuşmada, "Zara'da Türk Kızılay bünyesindeki ilk kadın oluşumu olarak ramazan ayı öncesi gönüllülük konusunda farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Kurumsal faaliyetler konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışmalar hakkında katılımcılarımıza bilgiler vererek gönüllü sayımızın artışını sağladık." dedi.

        Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Türk Kızılay Zara İlçe Temsilcisi Serdal Öztürk, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

