İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak.



İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, düzenlediği basın toplantısında, yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.



Zileli, İHH'nın veren el ile alan el arasında köprü olmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.



Geçen yıl mazlum coğrafyalara Sivas halkının cömertliğini taşıdıklarını belirten Zileli, "Sivas genelinde 4 bin aileye ulaştık, 910 yetim yavrumuzun eğitim ve gıda ihtiyaçlarını hayırseverlerimizin destekleriyle karşıladık." dedi.



"İyilikte yarışalım" sloganıyla il merkezi ve tüm ilçelerde çalışmalar yürüteceklerini aktaran Zileli, "İçerisinde bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıdaların bulunduğu kumanyalarımızı, tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Gezici aşevlerimiz ve önceden belirlenen noktalarda sıcak yemek dağıtımlarımızla iftar sevincini kimsesizlerin ve yaşlılarımızın sofrasına taşıyacağız." diye konuştu.



Zileli, Dünya Yetimler Günü'nde Sivas'taki yetim çocuklar ve ailelerle iftar programı düzenleyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Özel iftar programlarında çocuklarımızla buluşarak bayramlık kıyafet ve yetim harçlığı projemizle yüzlerini güldüreceğiz. Hayırseverlerin zekat, fitre ve fidyelerini fıkhi kurallara azami riayet ederek gerçek hak sahiplerine ulaştıracağız. Sivas İHH olarak sadece yerelde değil gönül coğrafyamızın kanayan yaralarına da merhem olmaya çalışacağız. Başta Gazze, Doğu Türkistan, Suriye ve Yemen olmak üzere açlık ve savaşla mücadele eden kardeşlerimiz için Sivas'tan yükselecek yardım eli onların tek umudu olacak. Bizler sahalardayız, hazırız. Hayırseverler, bağışlarını dernek merkezimize gelerek, internet sitemiz üzerinden veya banka hesap numaralarımız aracılığıyla ulaştırabilir."



