        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 19:34 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:34
        Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

        Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

        Mevlit programı sonrası "şehitlik" olarak bilinen anıt mezarların olduğu bölgeye geçen ilçe protokolü ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

        Programa Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

