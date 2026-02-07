Yeşilay Sivas Şube Başkanı Köksal'dan bağımlılıkla mücadele açıklaması

Yeşilay Sivas Şubesi Başkanı Halit Köksal, bağımlılıkla mücadele etmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.



Yeşilay Sivas Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Köksal, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Köksal, yürütülen çalışmalar ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Yeşilay 106 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor. YEDAM ise yaklaşık 10 yıldır ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor." dedi.



Yeşilay'ın büyük bir gönüllü ailesine sahip olduğunu belirten Köksal, "Gönüllülerimiz, Genç Yeşilay, kadın komisyonlarımız ve proje ekiplerimizle çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı yaşamın, temiz bir nefes almanın ve bağımlılıklardan uzak bir hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de bu süreci destekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Köksal, bağımlılığın bireyin yaşam kalitesini ve özgürlüğünü olumsuz etkilediğine dikkati çekti.





Sivas genelinde geniş bir çalışma alanına sahip olduklarını anlatan Köksal, şunları kaydetti:





"Okullarda, üniversitelerde, sevgi evlerinde, cezaevlerinde, spor etkinliklerinde ve çeşitli sosyal alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. Engelli ve yaşlı ziyaretleri gerçekleştiriyor, toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bir kişiyi bile bağımlılıktan kurtarabilmek. Bağımlılık konusunda destek almak isteyen vatandaşlar da YEDAM'ın 115 numaralı danışmanlık hattını arayabilirler. Tüm Sivaslıları Yeşilay'ın etkinliklerine katılmaya davet ediyorum."​​​​​​​



