        Sivas'ta Devlet THM Korosu sanatçıları konser verdi

        Sivas'ta Devlet THM Korosu sanatçıları konser verdi

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Kutlu Nağmeler Peygambere Armağan" adlı konser düzenledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:06
        Sivas'ta Devlet THM Korosu sanatçıları konser verdi
        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu ses sanatçıları, "Kutlu Nağmeler Peygambere Armağan" adlı konser düzenledi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Sivas Belediyesi imam hatibi Fatih Turgut ve Paşa Cami müezzini Mahmut Güven'nin de eşlik ettiği konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki Devlet Türk Halk Müziği korosu ses sanatçıları ilahiler seslendirdi.

        Konseri, İl Müftüsü Hasan Limon, Koro Müdürü Davut Kaya, il protokolü ve vatandaşlar izledi.



