        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Ulaş'ta öğrenciler, Kaymakam Eskimez'i ziyaret etti

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:40 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:44
        Ulaş'ta öğrenciler, Kaymakam Eskimez'i ziyaret etti
        Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Baharözü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

        Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, Baharözü Ortaokulu Müdürü Köksal Coşgun, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kübra Doğan ile Kaymakam Eskimez'e ziyarette bulundu.


        Ziyarette Eskimez'e, "İlk Dersimiz, Bayrak Sevgisi" teması kapsamında hazırlanan filografi Türk Bayrağı hediye edildi.


        Eskimez, bayrağın milletin bağımsızlığının ve birliğinin en önemli simgesi olduğunu belirterek, "Bayrağını seven, değerlerine sahip çıkan çocuklar, ülkemizin en büyük gücüdür. Sizler hem bayrağımızın hem de ülkemizin yarınlarısınız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

