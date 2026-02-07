Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

        Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:46
        Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
        Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

        İl merkezine 10 kilometre mesafede bulanan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakası, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

        Kentte özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

