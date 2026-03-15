Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Özbelsan Sivasspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbelsan Sivasspor-Ümraniyespor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Taşdemir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını belirtti.

        Ligde kalan maçların hepsinin zor olduğunu vurgulayan Taşdemir, son iki maçını kazanan Ümraniyespor'un da zor bir rakip olduğunu ifade etti.

        Taşdemir maçta oyun olarak üstün olduklarını anlatarak "Bitiricilik noktasında yine sıkıntılar yaşadık, bunlar futbolun doğasında var. Pozisyona girmek bizim için önemli. Oyunun başından sonuna kadar üstün taraftık." dedi.

        Karşılaşmada iyi oynadıklarını aktaran Taşdemir, "Oyundan ziyade 3 puan bizim için önemliydi onu aldık. Sezon başından beri camiamız belki de yaşamadığı play-off heyecanını yaşayacak, bunun için mutluyuz. Zor bir maçtı oyuncularımı tebrik ediyorum gerçekten iyi mücadele ettiler." diye konuştu.




        - "Yarışın içinde olmak istiyoruz"

        Taşdemir, her hafta oyunu güzelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ligde kalan 7 maçımız da zor. Bu süre zarfında kazanabildiğimiz, alabildiğimiz kadar puan alıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Rakiplerimiz değil de biz ne yapıyoruz ona bakıyorum. Sakatlıklar bizi ne kadar engelleyecek, dar ve kısıtlı bir kadromuz var. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum çok destek oldular. Bazen çıkan veya giren oyuncularla ilgili bir veryansın var. Takımımızda bir gerçeklik var, bizler çalışıp elimizden geldiği kadar analizleri yapıp en doğru 11'i ya da sonradan en doğru oyuncuları sahaya sokmaya çalışıyoruz. Kadro kalitemiz isim olarak çok iyi ama isimlerin karşılığını veremeyen oyuncularımız var, bu da bir gerçek. Sezon başından beri buraya çok sallantılı kötü bir şekilde geldik. Son 5 maçta 4 galibiyet oldu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti olmasa bugün daha da farklı olabilirdi. Geldiğimiz nokta iyi."

        Takım formasının arkasındaki sponsorluk yerine "vefa" yazısını da değerlendiren Taşdemir, "Sivasspor çok büyük bir marka ama formasının arkasında vefa yazması bence doğru değil, bunu irdelemek lazım. Yöneticilerimiz sezon başından beri geçen sezondan Süper Lig'den kalan borcu ödüyor, oyuncularımız çok büyük bir fedakarlık gösteriyor. Kaç maaş içeride, ama bunlara rağmen parayı sorun etmeden sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





        - Ümraniyespor cephesi

        Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, maça iyi başlayamadıklarını aktardı.


        Karşılaşmanın genelde savunma ağırlıklı geçtiğini kaydeden Açıkgöz, rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini dile getirerek "Devrenin sonunda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle biraz daha ön alanda pozisyon üretmeye başladık ama oyunun genelinde sadece mücadele kısmımız iyi oldu. İnşallah bundan sonraki Pendikspor maçına daha iyi hazırlanıp bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkmak için mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        İsmet Taşdemir: "3 puan bizim için çok önemliydi"
        İsmet Taşdemir: "3 puan bizim için çok önemliydi"
        Levent Açıkgöz: "Maça iyi başlayamadık"
        Levent Açıkgöz: "Maça iyi başlayamadık"
        Özbelsan Sivasspor - Eminevim Ümraniyespor: 1-0
        Özbelsan Sivasspor - Eminevim Ümraniyespor: 1-0
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 0
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 - Ümraniyespor: 0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Takla atıp hurdaya dönen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
        Takla atıp hurdaya dönen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti