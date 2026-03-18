Sivas'ta 40 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe merkezinde sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 40 litre kaçak etil alkol, 8 alkol yapım kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

