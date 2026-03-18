Suşehri'ne sosyal etkinlik alanı yapılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, atıl vaziyette bulunan eski kademe hizmet binasının sosyal etkinlik alanı haline getirileceği bildirildi.



Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, eski kademe binasında başlatılan tadilat ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Kayaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren hizmete devam etiklerini belirterek, gelişen ve büyüyen ilçe merkezindeki alanın hoş bir görüntü oluşturmadığından, sanayi bölgesine yakın alanda yeni bir kademe binası yaptıklarını belirtti.





Tüm araçları personelle o bölgeye götürdüklerini anlatan Kayaoğlu, "Bu alanımızı da içerisinde cep sineması, fitness salonu ve kafeteryaların bulunacağı sosyal etkinlik alanı olarak yapmaya karar verdik. Şu anda restorasyon ve tadilat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımız tamamlanarak ilçemize güzel bir alan daha kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

