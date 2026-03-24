Akıncılar'da Orman Haftası kutlandı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Avşar köyünde gerçekleştirilen etkinliğe, Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Program kapsamında fidan dikimi yapılarak geleceğe nefes olacak ağaçlar toprakla buluşturuldu.



Kaymakam Yücel, ormanların korunmasının önemine vurgu yaparak, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı Murat Sevinç ise gelecek nesillere daha yeşil bir Akıncılar bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Bugün diktiğimiz her fidan yarınlara nefes olacaktır." dedi.







