        Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi polise başvurdu

        Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, umreye gitmek isteyen 125 kişi, bir firmanın yetkilisi N.T. ile iletişime geçti.

        Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başladı.

        Bir süre sonra firmanın yetkilisine ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak kentteki polis merkezi amirliklerine başvurdu.

        Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

        Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüseyin Canhisar, gazetecilere, eşi Gülümser Canhisar ile umreye gitmek için ramazan ayı öncesinde bir firmaya müracaat ettiklerini söyledi.

        Kişi başı 1500 dolar olmak üzere toplamda 3 bin dolar ödediğini belirten Canhisar, "26 Mart akşamı uçuş var dediler, birkaç gün önce de mesaj geldi uçuşunuz ertelenecek diye. Şu an bir muhatap bulamıyoruz, uçuşumuzla ilgili bir bilgi vermiyorlar." dedi.

        Kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği 125 kişinin şikayet için polis merkezi amirliklerine gittiğini anlatan Canhisar, şunları kaydetti:


        "Firmanın buradaki acentesi tarafından dolandırıldık. Bizden alınan paralar nerede belli değil, paraların çoğu elden verilmiş. Sadece 14 kişi parayı bankadan yatırmış. Giden hiç kimse yok, herkes mağdur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
