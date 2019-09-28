İstanbul'da bir deprem daha!

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının, şehir merkezinde, hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü.

SİVAS 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:55

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