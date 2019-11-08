Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Sivas’ta ki fabrika yangınının geri dönüşümü bekleyen tekstil ürünlerinin bulunduğu kısımda başladığını söyledi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesinde yangın çıkan plastik fabrikasında çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangının tekstil ürünlerinin bulunduğu kısımda başladığını söyledi. Işık yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını da belirtip, “Burası plastik üretimi yapan bir fabrika. Gördüğünüz gibi yanında da tekstil ve kağıt gibi geri dönüşümü bekleyen malzemelerde var. Yangının başladığı kısım da tam olarak orası. Yangın saat 12.20 civarlarında başlıyor. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan itfaiyemiz yangına erkenden müdahale ediyor. Kendileri görüp müdahale ediyor. Ardından Belediyemizin ve destek için gelen diğer kurumların itfaiye araçları yangına müdahale ediyor. Tesellimiz yaralı ve can kaybı olmaması. Rabbimiz bir daha böyle yangınlar yaşatmasın. Yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. Tehlikeli bir durum kalmadı“ dedi.

SİVAS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

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