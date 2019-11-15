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Rıza Çalımbay: Havaya girecek lüksümüz yok

DHA

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının final havasında geçeceğini belirterek, "Her maç bir final. İlk yarıda kalan 6 maçtan hepsi bizim için bir final, final maçlarından ilki de Kayseri'de oynayacağımız maç. Her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek lüksümüz yok. Havaya falan giremeyeceğiz" dedi.

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının final havasında geçeceğini belirterek, "Her maç bir final. İlk yarıda kalan 6 maçtan hepsi bizim için bir final, final maçlarından ilki de Kayseri'de oynayacağımız maç. Her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek lüksümüz yok. Havaya falan giremeyeceğiz" dedi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "İyi bir konumumuz var. Bunları devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı kolay değil. Kayseri maçının durumundan dolayı zor bir maç olacak. Bizim açımızdan şu milli maç arasını çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek şanssızlığımız hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Bu bizim için sıkıntı yoksa çok güzel bir maç yapmak istiyoruz. Maalesef büyük ihtimalle yapamayacağız. Ondan dolayı üzgünüz. Her maç bir final. İlk yarıda kalan 6 maçtan hepsi bizim için bir final, final maçlarından ilki de Kayseri'de oynayacağımız maç. Her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek lüksümüz yok. Havaya falan giremeyeceğiz. Tek şey, bugüne kadar oynadığımız oyunun üstüne çıkıp ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek isteğimiz, tek gayemiz bu" dedi.
"ÖNEMLİ OLAN AVRUPA ŞAMPİYONASI"
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemesinin sevindirici olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bu gruplar ortaya çıktığı zaman birinci, ikinci, üçüncü belliydi. Herkesin düşüncesi öyleydi. Bütün kamuoyunun kendi kafasında kurduğu düşünce, düşündüğü şeyler gerçekleşti; Fransa, Türkiye, İzlanda, Arnavutluk öyle gitti. İyi bir gruptu, çıkmamız gereken bir gruptu. İyi oynadık, son zamanlarda güzel bir hava yakaladık. Son oynadığımız maç pek insanlara hoş gelmeyebilir. Çok iyi bir şekilde strateji uygulandı. O maçta beraberlik yettiği için ona göre oynandı. Tebrik ediyoruz. Şimdi önemli olan Avrupa Şampiyonası ama bu gruplarda oynadığımız rakiplerle oynamayacağız. Çok zorlu ve dişli rakiplerle oynayacağız. O yüzden çok hazır bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şenol hoca zaten bu konularda tecrübeli, mutlaka takımımız oralarda daha iyi bir şekilde gidecek. Oraya katıldık, çok güzel bir şekilde oralardan ayrılmamız gerekiyor. Türk futbolu adına çok önemli oradaki başarı, iyi şeyler yapmak gerçekten Türk futbolu adına çok önemli. İnşallah onu da başaracağız" diye konuştu.
"14 YABANCI OYNATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"
Tartışılan yabancı kuralıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, "Bizim beklentimiz federasyonun antrenörleri de toplayıp onlarla bir toplantı yapması bence çok önemli. Bizlerin de görüşlerini alması çok önemli. Onları da yaparlarsa tabii ki daha güzel şeyler ortaya çıkabilir. Bizim görüşlerimizi alıp güzel şeyler ortaya çıktığı zaman yine kendilerine göre ters ise karar verebilirler. Yabancıyla ilgili antrenörlerin mutlaka görüşlerinin alınması gerekiyor. 14 yabancı oyuncu almak zorunda değilsiniz. 6-7 tane çok kaliteli oyuncu alabilirsiniz. Ama maalesef biz bu 14 yabancıyı doldurmak zorunda kalıyoruz. Bence zarar oluyor. Burada yabancı arkadaşlar gelip oturduğu zaman iyi bir şey olmuyor. Biz yabancıya karşı kesinlikle değiliz. Kim iyiyse onu oynatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en çok yerli oynatan ve süre veren takımıyız. Bizde ayrım yok. Kim hak ediyorsa o oynuyor. Aynı şekilde devam edecek. Herkesin görüşünü alıp güzel bir karar vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Antrenmandan detaylar

SİVAS

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:45
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