Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesi Sivas’ta 12 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta 12 ortaokul öğrencisi ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kılavuz Mahallesindeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 12 öğrenci ile 1 öğretmen, kendi aralarında düzenledikleri etkinlik nedeniyle şehir merkezinden bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi. Öğretmen ve öğrenciler bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi yaşadı. Durumun haber verilmesi üzerine okula çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Daha sonra öğretmen ve öğrenciler ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğretmen ve öğrenciler ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.