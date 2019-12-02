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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Bilgin, öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, okul ziyaretleri kapsamında Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Bilgin, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, okul ziyaretleri kapsamında Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.
Başkan Bilgin'i, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Başcil, Okul Müdürü Ahmet Turan Ulutaş ve okul idarecileri karşıladı. Pazartesi ders başlangıcında düzenlenen törene katılan Başkan Bilgin, burada öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu. Ardından Kutup Yıldızı Projesi kapsamında okulun konferans salonunda öğrencilere hitap eden Bilgin, "Ülkemizin eğer güçlü olmasını istiyorsak iyi bir eğitim vermeliyiz. Ülkemizde son dönemde eğitimin alt yapısının güçlenmesi noktasında hem ilimiz hem de ülke genelinde çok önemli gelişmeler elde ettik. Bundan sonra iş öğrenci, öğretmen ve yerel idareciler olarak bize düşüyor. Ülkemizin yarınlarına sahip çıkacak siz gençlerin, kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Sivas Belediyesi olarak eğitimin desteklenmesi adına her türlü göreve hazırız. Önümüzü açık görmemizin sebebi, sizlere olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bugün coğrafyasında lider bir ülkedir. Tüm engeller ve zorluklara rağmen hedefimize emin adımlarla gitmekteyiz. Bundan sonra daha çok çalışmalıyız. Okuyacağız, milli ve manevi değerlerimize hâkim olacağız, devletimizi ve milletimizi seveceğiz ve yaptığımız işi iyi şekilde yapacağız" dedi.
Kendisi de Halil Rıfat Paşa Lisesi mezunu olan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin önünü açtığını ifade ederek, "Belediye başkanımız da seçimlerde meclis üyesi listesinin başına genç bir isimle başladı. Rabbim de bize nasip etti ve seçildik. Başkanımız bize başkan yardımcılığını tevdi etti ve en genç başkan yardımcısı olarak görevimize başladık. İnşallah sizler daha iyi noktalarda ülkemize hizmet edeceksiniz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Bilgin öğrencilere kitap hediye etti.

SİVAS

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:58
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  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
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